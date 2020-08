Jean Oliveira é atendido e DER trabalha recuperação da RO 383

Atendendo solicitação do deputado Jean Oliveira (MDB), o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO, está recuperando toda a estrada RO 383, conhecida como linha 47,5 na Zona da Mata.

O deputado cobrou de forma contundente do DER, recentemente, a imediata a recuperação das estradas da zona da Mata por estarem em estado precário de tráfego. E citou o exemplo da RO 383, no trecho urbano no município de Rolim de Moura que há muito tempo, transformou-se, como todo o resto da estrada, conhecida também como Linha 47,5, num conjunto de buracos. Essa realidade começou a mudar com os trabalhos que vem sendo realizados pelo DER.

Alta Floresta a Nova Geasa

O DER está realizando trabalho na estrada RO 383 (linha 47,5) no trecho que interliga a cidade de Alta Floresta ao distrito Nova Geasa.

Os trabalhos são executados pela equipe da 5ª Residência Regional em Rolim de Moura, em diversas frentes, com os serviços de patrolamento (reconformação da plataforma), limpeza lateral, drenagem, encascalhamento, instalação de tubos de aço corrugado, manilhas de concreto, elevação e rebaixamento de greide da pista em pontos específicos.

Nos trechos que em outros anos, os produtores rurais da região sofriam com enchente na estrada e ficavam horas isolados, a equipe do DER está trabalhando no levantamento do eixo da estrada, com aterros e sistema de drenagem.

Perímetro Urbano de Rolim de Moura

Outra solicitação atendida do deputado Jean Oliveira pelo DER é quanto a recuperação da estrada RO 383 no perímetro urbano do município de Rolim de Moura.

O DER está concluindo a recuperação total do trecho com drenagem e recapeamento. Solução de um problema que perdurava há anos, levando transtornos aos moradores e empresas situadas neste trecho.

Por exemplo, o trecho da RO-383, saindo para a cidade de Santa Luzia do Oeste (RO), próximo a Faculdade de Rolim de Moura (Farol), explica o gerente da Usina de Asfalto de Rolim de Moura, engenheiro Henrique Sesana, “ é muito baixo e havia um problema nas camadas inferiores, com excesso de umidade e a base estava comprometida. Estamos fazendo uma reciclagem da rodovia, a partir da base e sub-base em 15 centímetros aproximadamente. A reciclagem é o processo de reaproveitamento do material já existente, melhorando esse material misturando com solo cimento. O cimento retém a umidade, o que garantirá uma impermeabilidade maior, estamos compactando e o trecho receberá uma nova capa asfáltica”, disse.

O deputado Jean Oliveira agradeceu ao DER o trabalho que tem realizado na zona Mata, trabalho que há muito tempo, segundo ele, já era esperado pela população produtora daquela região.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 03 de agosto de 2020