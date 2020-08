21º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta Ro

Levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra também que a doença está presente em quase 100% do território brasileiro

Mais de um milhão e oitocentas mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus já foram curadas em todo o Brasil. O levantamento é do Ministério da Saúde, com dados coletados até domingo, dia 2 de agosto. No mundo todo, a estimativa é de que mais de 15 milhões tenham se recuperado da doença.

Os dados mostram que a doença está presente em 98,2% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades apresentam entre dois e 100 casos de covid-19. A pasta revela também que o número de pessoas curadas no Brasil é superior à quantidade de casos ativos (748.585), que são pacientes que estão em acompanhamento médico.

Até o momento, o ministério afirma ter repassado mais de R$ 62 bilhões a estados e municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, sendo quase R$ 15 bilhões voltados exclusivamente para combate ao coronavírus. Além disso, milhões foram repassados para a compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), medicamentos e testes para a doença.

Até 25 de julho, segundo dados do governo federal, o Brasil ocupava a segunda posição mundial em relação ao número de casos, com mais de dois milhões e trezentos mil infectados, e ao registro de óbitos, com mais de 86 mil.

Fonte: Brasil 61