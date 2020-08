Promoção dia dos Pais: Supermercado América confira

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Na sexta-feira (31) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 38.992

Pacientes recuperados – 30.600

Óbitos – 872

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 265

Pacientes internados na Rede Privada – 80

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 60

Total de pacientes internados – 405

Testes Realizados – 124.495

Aguardando resultados do Lacen – 1.490

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (31 de julho), por Covid-19 são:

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES



Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

Hoje (31) foram registrados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia: dois em Porto Velho, sendo uma mulher de 74 anos e um homem de 60 anos; um homem de 56 anos em Candeias do Jamari; um homem de 81 anos em Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 75 anos em Jaru; uma mulher de 59 anos em Ji-Paraná; um homem de 51 anos em Vilhena; e um homem de 68 anos em Rolim de Moura.Conforme investigação epidemiológica, um caso confirmado em Machadinho do Oeste, outro em Cujubim e dois em Pimenteiras do Oeste foram lançados em duplicidade no sistema, e portanto, não constam mais nesta edição.

OBSERVAÇÕES

Os dados diários podem sofrer alterações; Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte. Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.

Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.