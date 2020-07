Mercado Brustolin com Mega ofertas da Economia para os dias 30/07 a 08/08, confira

As doses remanescentes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe já estão disponíveis para toda a população de Alta Floresta D’Oeste enquanto houver estoque. Até mesmo aqueles que não estão nos grupos prioritários poderão ser vacinados em uma das salas de vacina.

A medida tem como objetivo evitar o desperdício de doses nas localidades que não alcançaram a meta de imunização no público-alvo, que continua sendo prioritário. A vacina previne contra três tipos do vírus influenza. Embora a vacina esteja disponível para todos, é importante que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco e ainda não receberam a dose procurem as unidades.

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta D’Oeste informou que uma sala de vacina foi instalada na Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Bairro Santa Felicidade, e atende das 8 às 17 horas. Também está funcionando a sala de vacina da Unidade Básica de Saúde Leonildo Vaz de Lima, no Bairro Princesa Isabel. Esta funciona das 8 às 12 horas.

Ao procurar a sala de vacina, o cidadão deve levar documento de identificação e o cartão de vacina para que a equipe verifique a situação vacinal do indivíduo. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a COVID-19, já que os sintomas são parecidos.

Quanto maior a adesão à vacinação, menor o número de internações. Isso ajuda a reservar os leitos dos hospitais para os casos da pandemia. Neste momento, crianças da área rural estão recebendo a segunda dose da vacina.

O Ministério da Saúde alerta que se manter imunizado é uma questão de proteção social. Além disso, a pasta tem orientado todas as equipes de saúde do País quanto às medidas de segurança para evitar infecções e realizar uma vacinação segura para a população e as equipes de saúde.

Alta Floresta deu início a Campanha de Vacinação contra a Gripe no dia 30 de março.

Fonte: Florestanoticias.com