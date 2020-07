Ladrões são recebidos a tiros durante tentativa de roubo em lanchonete em Porto Velho

O Município de Alta Floresta D’Oeste vai começar, a partir dessa segunda-feira (27), multar pessoas que forem pegas andando nas ruas sem máscara. A medida foi anunciada pelo prefeito Carlos Borges e tem como objetivo garantir que o município possa avançar no combate à pandemia do Coronavírus.

Depois de ter registrado nas últimas duas semanas, um aumento muito considerável nos casos positivos da COVID-19 no município, que trouxe muita preocupação por parte da administração e também de Servidores da Saúde, o prefeito Carlos Borges disse que regras existem para serem cumpridas e que as equipes da Vigilância vão começar a endurecer no cumprimento da fiscalização. Festinhas clandestinas, aglomerações desnecessárias e até eventos nas beiras dos rios que são organizados por grupos de pescadores, que muitas vezes, na verdade não são pescadores, mas de pessoas que usam a desculpa para organizar esse tipo de aglomeração são alvos das equipes de fiscalização.

Ao contrário do que se pensa, o comércio do município não está sendo o fator que leva ao aumento da contaminação e as medidas que estão sendo adotadas tem como objetivo atacar realmente, a falta do uso de máscaras nas ruas e aglomerações desnecessárias, claro que o comércio também será fiscalizado para que o município possa evoluir no combate à pandemia, não correndo o risco de regressar a Fase 1, que seria o fechamento de várias atividades comerciais, que já estão em alguns casos bastante prejudicadas, devido a atual situação. O novo esforço que está sendo organizado pela administração vai contar também com o apoio da população, para isso, o Disk Denúncia estará disponível para a população ligar, que é o 3641-3505, além do 190 da Polícia Militar.

