5 razões profundas para se entregar à infidelidade

Você já foi vítima de infidelidade ou é alguém que se entregou a ela? Você já pensou nas razões da infidelidade?

Muita coisa ocorre durante nosso desenvolvimento, desde a infância até a adolescência, e tudo contribui para a maneira como agimos no relacionamento romântico dos adultos. Em particular, as memórias “implícitas” e “explícitas” iniciais afetam o comportamento futuro.

Guias de memória implícitos ou comportamento fora de nossa consciência. Essas são as memórias que não conseguimos lembrar conscientemente.

Como alternativa, a memória explícita é aquela que podemos recordar e usar para fazer conexões perspicazes sobre como elas afetam nosso comportamento.

Se você é uma mulher que foi traída, ou uma mulher presa num relacionamento sem amor, e que tem vontade de explorar outras coisas no mundo afora, não pense que o mundo não tem outras soluções melhores para você.

Quando algo que fazemos não está dentro da nossa consciência, podemos ter problemas para descobrir por que nos comportamos dessa maneira. Isso inclui infidelidade e comportamento de traição.

Aqui estão cinco razões para a infidelidade e os processos implícitos e inconscientes que nos levam a trair:

1. “Fiquei entediado.”

O tédio é frequentemente citado como motivo da infidelidade. Evidências extensas indicam que a novidade diminui após um período de coabitação ou casamento. A duração do relacionamento é um preditor confiável de infidelidade: quanto mais longo o relacionamento, maior a probabilidade de um parceiro trair. Além disso, os casais relataram consistentemente um declínio na satisfação conjugal ao longo do tempo. Esse fenômeno nos leva ao conceito de “habituação”.

O processo de habituação é a maneira pela qual prestamos atenção a um estímulo. Em geral, após um certo período, você se acostuma ao estímulo, assim como estímulos semelhantes, e não presta mais atenção. Por exemplo, um som alto de bipe pode assustá-lo primeiro, mas depois de ouvi-lo repetidamente, você começa a sintonizá-lo. No curso da habituação, há uma mudança de preferir o familiar para preferir o romance. Em certo sentido, nos habituamos a nossos parceiros, e a novidade é encontrada em outra pessoa.

2. “Aconteceu.”

Quando temos desejos conflitantes (por exemplo, seu parceiro versus a pessoa atraente que flerta com você), tendemos a escolher alternativas que parecem mais relevantes nesse contexto específico, naquele exato momento. Tanto os animais humanos (quanto os não humanos) preferem temporariamente as opções que pagam imediatamente, em vez da melhor (mas mais lenta).

Estudos de infidelidade mostram que separar-se de um parceiro facilita as oportunidades de envolvimento extraconjugal, especialmente no local de trabalho. Junte isso a alguém com traços impulsivos de personalidade e você terá uma receita para o desastre.

3. “Foi apenas para gratificação física.”

Ter “competência perceptiva” ou a capacidade de “ler” outras pessoas e situações é mais forte na idade adulta. Essa habilidade é aprendida na infância e é uma tática de sobrevivência necessária para ajudar-nos a ser eficientes na avaliação do ambiente e das oportunidades de ação disponíveis. Ele permite uma avaliação rápida de situações que oferecem uma recompensa ou capacidade de atingir uma meta.

Oportunidades que nos ajudam a atender às nossas necessidades (incluindo satisfação sexual) são chamadas de “recursos”. No entanto, as consequências são severas quando a “quantia de dinheiro” que você oferece é alguém que não seja seu parceiro!

4. “Meu parceiro não estava atendendo minhas necessidades emocionais”.

Muitas vezes, os assuntos são levados a cabo para ajudar a aliviar, embora sem êxito, as necessidades não satisfeitas de intimidade ou a sensação de se separar. Esses adultos aparentemente estão em constante estado de desequilíbrio, sentindo intensa ansiedade pelo abandono e outras vezes evitando a proximidade.

Esses indivíduos “apegados de maneira insegura” tendem a se engajar em estratégias de curto prazo para se auto-acalmar. Trair é uma dessas estratégias insalubres e prejudiciais à saúde. Por outro lado, os casais que alcançam segurança através de seu relacionamento melhoram interpessoalmente em muitos níveis, resultando em menor suscetibilidade à infidelidade.