Quer saber o que a Energisa esta fazendo para minimizar efeitos da pandemia de Covid-19?

A nuvem de gafanhotos que está na Argentina com a mudança na direção do vento no local, voou quase 10 km e está a 90 km da fronteira com o Brasil, nesta quinta-feira (23). A cidade gaúcha mais próxima dos insetos é Barra do Quaraí, a96 km. Esse é o ponto mais próximo do Rio Grande do Sul que os gafanhotos chegaram.

Imagens feitas do lado argentino mostram a nuvem se alimentando em uma lavoura. Os gafanhotos comem plantas e dão preferência para folhas bem verdes, principalmente milho, trilho, soja e pastagens para o gado.

Especialistas estimam que cerca de 40 milhões de gafanhotos devoram o equivalente a alimentação de 2 mil vacas em um dia. A nuvem que ameaça chegar ao Brasil é 10 vezes maior, ou seja, tem potencial para devorar o que 20 mil vacas comeriam por dia.

