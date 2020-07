Urgente: Alta Floresta registra mais 17 casos positivos neste domingo (26) confira o boletim

Em um novo boletim divulgado pela SEMSAU (Secretaria Municipal de Saúde), Alta Floresta registrou 17 casos positivos neste domingo (26) e isso deixa o município em uma situação grave, devido ao alto índice de contaminação, veja os números:

Casos notificados: 1024

Casos curados: 197

Casos confirmados: 268

Óbitos até o momento: 01

Casos em tratamento: 70

Casos suspeitos: 45

Casos descartados: 711

Suspeitos internados: 02

Confirmados internados: 04

Hospitalar: 02

Em UTI: 02

A Secretaria de Saúde, através do Setor Epidemiológico, alerta a toda a população para redobrarem os cuidados, pois precisamos com urgência diminuir os casos positivos no município, evitando assim prejuízos maiores na nossa economia e principalmente óbitos, pois a situação está muito perigosa.

Fonte: Decom