Duas pessoas são baleados e um morre ao dar entrada no hospital de Rolim de Moura

Uma operação realizada no município de Alto Alegre dos Parecis, nesta sexta-feira (24), resultou em apreensão de uma Motocicleta Honda Bros e dois elementos com aproximadamente 77 kg de drogas.

Segundo informações preliminares, a droga foi arremessada de um avião no meio de uma mata na linha 148 km 12,5 depois do distrito de São Luiz, município de Alto Alegre. Após denúncias várias pessoas aguardavam a chegada da droga no local, foi realizado uma operação pelo pela NI e Polícia Militar de Rolim de Moura que durante as abordagens lograram êxito na operação.

Estamos aguardando mais informações para atualização dos fatos.

Fonte: Rondonianews