Ex-moradora e uma das pioneiras de Alta Floresta D’Oeste morre no Mato Grosso

Nota de Pesar

Do deputado Jean Oliveira no falecimento do servidor público Raimundo Felício do Nascimento

Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do servidor público da Assembleia Legislativa, Raimundo Felício do Nascimento.

O Felício era meu amigo. Amigo do meu pai, amigo da minha família. Pessoa presente na nossa casa, fosse para comemorar, fosse para trabalhar, fosse para conversar, sempre presente.

Felício deixa muita saudade e o exemplo de um amigo fiel, companheiro de luta. Esteve conosco em muitas batalhas, sempre digno, responsável e cumpridor da sua missão. Amava a Assembleia e seus amigos de trabalho.

É muito triste. Perdemos um grande amigo.

Manifestamos profundo sentimento de solidariedade aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que na sua infinita bondade e misericórdia conforte a todos neste momento de profunda dor.

Porto Velho, 24 de julho de 2020

Jean Oliveira