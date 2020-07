Carreta carregada de milho tomba na BR-364 e por pouco não colide com outra em Jaru

A carreta mesmo tombada ainda se arrastou na pista e quase colidiu na lateral do veículo do Supermercado Irmãos Gonçalves que seguia no sentindo contrário.

Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (23) envolveu uma carreta carregada de milho e um caminhão do tipo baú do Supermercado Irmãos Gonçalves.

Segundo informações, por volta das 16 horas desta quinta-feira a carreta carregada de milho seguia com destino a Porto Velho quando na altura do Km 432 da rodovia federal, a poucos quilômetros ao posto fiscal da Policia Rodoviária Federal, o motorista teria se deparado numa curva com um caminhão que seguia no sentindo contrário e estaria ocupando sua pista. Para evitar a colisão, o motorista teria desviado para a direita, vindo a perder o controle da direção e tombar.

A carreta mesmo tombada ainda se arrastou na pista e quase colidiu na lateral do veículo do Supermercado Irmãos Gonçalves que seguia no sentindo contrário. Felizmente motorista da carreta que tombou sofreu ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registro da ocorrência e controlar o tráfego de veículos, que ficou funcionando apenas em meia pista, formando grande congestionamento nas imediações.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para socorrer a vítima e teve trabalho para limpar a pista, onde parte da carga ficou espalhada.

