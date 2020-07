Anvisa proíbe venda sem receita de cloroquina e ivermectina

No início da noite desta quinta-feira, dia 23 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta D’Oeste, divulgou que o município teve mais 10 casos positivos da Covid-19, chegando a 235 casos no total.

As informações fazem parte de mais um boletim e mostram que Alta Floresta teve um crescimento de mais de 18% no número de casos da covid-19 desde domingo, dia 19 de julho.Naquele dia, Alta Floresta D’Oeste tinha 199 casos confirmados da doença.

Em cinco dias o município registrou 36 casos.

No começo da semana, Carlos Borges, prefeito de Alta Floresta D’Oeste, alertou a população a respeito do aumento de casos e se mostrou preocupado com o que pode ocorrer com o município. Entre os dias 19 e 23 de julho, a quarta-feira, dia 22 de julho, foi o dia com menor número de casos positivos registrados. Foram apenas cinco casos confirmados.

Neste dia o município chegou a 225 casos no total, com quatro pacientes internados na ala da covid do hospital municipal. O total de notificações aumentou mais de 11% entre os dias 19 e 23 de julho em Alta Floresta D’Oeste. No domingo eram 835 notificações. Nesta quinta-feira, 932 casos notificados.

O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde, SIDNEY ALVES, também usou as redes sociais para solicitar que a população cumpra as determinações da pasta. Entre as informações, surgem boas notícias. O número de pacientes curados entre os dias 19 e 23 de julho aumentaram em 15% em Alta Floresta D’Oeste. No domingo eram 158 pacientes recuperados. Nesta quinta-feira eram 183. Neste cenário tão complicado, o prefeito fez um apelo à população para manter o distanciamento.

O último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou que Alta Floresta conta ainda com: 51 pacientes em tratamento – sendo 4 internados, com dois em Unidade de Terapia intensiva; 40 casos suspeitos e 657 casos descartados. Alta Floresta registrou apenas uma morte por Covid-19 até o momento.

Fonte: Florestanoticias.com