Nova Brasilanda- PM recupera motoneta Biz 125 e suspeito é preso poucas horas após roubo

Vitória Lucas de Jesus, de 5 anos, está desaparecida desde a manhã do último sábado (18). Em depoimento, o padrasto disse que tinha ido pescar com a criança e outras 5 pessoas da família em um rio que fica na linha C90 de Alto Paraíso.

Por volta de 8 horas, ao chegarem no local conhecido como “poção”, a mãe quis mostrar o lugar para a filha Vitória e se afastou do grupo com ela. O padrasto disse chegou a alertar sobre o perigo da correnteza da água naquela região. Enquanto organizavam os materiais da pesca, os familiares ouviram os gritos da mãe, que caiu no rio com a pequena Vitória e não conseguiu segurá-la.

“Tudo aconteceu muito rápido”, disse o padrasto.

Um deles entrou na água para tentar salvar a menina. O grupo conseguiu avistá-la emergindo na água por duas vezes, mas não conseguiu encontrá-la. Com a situação, a mulher ficou tão abalada que foi parar no hospital por volta de 10h30 e precisou ser sedada. Depois disso, a unidade de saúde acionou a polícia, que foi até Alto Paraíso e fez buscas com a ajuda de moradores da região, mas até o momento a menina segue desaparecida.

