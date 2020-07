Caixa disponibiliza crédito para pequenos empreendedores

Quem é empresário sabe da importância da tomada de crédito para garantir o funcionamento da empresa. E para facilitar a liberação de recursos, especialmente nesse momento de pandemia, o governo está facilitando a liberação de recursos para os micro e pequenos empresários.

Um acordo feito entre Sebrae e Caixa ajudou a disponibilizar linhas de crédito com garantias concedidas pelo Sebrae pelo Crédito Assistido por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

O gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Márcio Augusto Montella explicou que o fundo funciona como uma espécie de “avalista” que das garantias necessárias na hora da tomada de um empréstimo. “O Fampe vem nesse espírito de auxiliar o pequeno negócio viabilizando o acesso ao crédito por intermédio de uma sessão de garantias, ou seja, o Sebrae viabiliza o financiamento ao disponibilizar garantias que não seja aquelas próprias do financiado ou do tomador do crédito”.

Segundo ele, o potencial do Fampe é de garantir cerca de 12 milhões de operações. “Hoje, nós estaríamos com 50% desse montante já tomado, ou cerca de R$ 6 bilhões. Com destaque para as operações da Caixa que foi uma linha de crédito estruturada durante a pandemia”, disse.

Em dois meses, a Caixa já contratou R$ 1,8 bilhão em financiamento realizando cerca de 23 mil operações pelo Crédito Assistido Sebrae. A instituição também disponibilizou empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e atingiu o limite de R$ 5,9 bilhões.

Linha de crédito especial do Fampe

Podem ter acesso microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEI), dos setores de indústria, comércio e serviços. O crédito especial disponibilizado pelo acordo entre Caixa e Sebrae está disponível para empreendimentos dos setores de indústria, agroindústria, comércio e serviços.

Para solicitar essa linha especial de crédito, o CNPJ da micro e pequena empresa deve ter pelo menos 12 meses de faturamento e não ter nenhuma restrição, inclusive de CPF. Para ter acesso à linha de crédito, o interessado deve realizar o cadastro no tutorial do site do Sebrae.

Depois, dias a empresa preenche um formulário com a solicitação de interesse pelo crédito da Caixa. Ai, é esperar um gerente do banco entrará em contato com a proposta.

APP para as empresas

A Caixa informou que deverá lançar em agosto agosto um novo aplicativo voltado para as micro e pequenas empresas, onde os clientes poderão acessar e contratar todas as soluções financeiras do banco para os negócios.

Fonte: Governo Federal