A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Gilson Sbaraini

Faleceu neste domingo, 19, vítima de covid-19 a servidora da educação estadual Sandra Mara Oliveira. A morte foi confirmada pela familia no início da tarde, a rolimourense estava internada em hospital de Cacoal onde fazia hemodiálise. Conhecida como Sandra do despachante, a servidora também era diabética e se enquandrava no grupo de risco.

O corpo de Sandra será transladado de Cacoal para Rolim de Moura ainda neste domingo.

Com a morte de Sandra, Rolim de Moura soma 9 mortes por coronavírus.

Fonte: Rolnews