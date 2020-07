Novos leitos hospitalares e aquisição de equipamentos marcam o esforço do Governo no combate à Covid-19

Totalmente envolvido no combate à pandemia do novo coronavírus, desde o início da infecção mundial, o Governo de Rondônia se desdobrou em ações concretas no enfrentamento da doença, com aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), insumos e na criação de 475 novos leitos hospitalares para tratamento exclusivo da Covid-19, com a marca de um esforço prioritário da Administração.

Nessa jornada que ainda exige providências e investimentos diários, o governo do Estado contou com a solidariedade e apoio de órgãos e poderes estaduais, como o Judiciário, o Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, e de órgãos federais, que tornaram possível, entre tantas outras medidas, a criação de 341 novos leitos hospitalares clínicos e 143 de Unidade e Terapia Intensiva (UTI), que incluiu até a compra de uma unidade hospitalar completa, além da aquisição de centenas de milhares de equipamentos de proteção e insumos para o combate da Covid-19.

De acordo com levantamento realizado pela Casa Civil do Governo, esses equipamentos e insumos foram distribuídos aos profissionais de saúde (Secretaria de Saúde), aos agentes públicos das Secretarias de Segurança Pública (Sesdec), Justiça (Sejus), Agricultura (Seagri), Desenvolvimento Ambiental (Sedam), entre outras de ação direta com o público, além da distribuição comunitária, que também contou com a participação de empresas e entidades sociais.

ENFRENTANDO A COVID-19

Para se ter ideia, apenas a Sesau adquiriu pouco mais de um milhão de unidades de equipamentos e insumos para o combate à Covid-19, entre frascos de álcool em gel, aventais e calçados de proteção, luvas, macacões, máscaras e toucas descartáveis, além de 155.160 testes rápidos adquiridos e recebidos do Ministério da Saúde, que foram decisivos para diagnosticar e controlar a disseminação da doença de forma comunitária. Nesta conta também estão os 73.224 comprimidos de cloroquina 150 mg, 6.286 cápsulas de hidroxicloroquina 200 mg, 18.340 comprimidos de azitromicina 500 mg, e ainda 3.150 comprimidos de Ivermectina 6mg, que foram distribuídos em kits, para as pessoas que confirmaram positivo para a Covid-19. Nessa mesma linha, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), órgãos com forte ligação com a comunidade pela natureza do serviço que prestam, receberam e distribuíram com apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e da Secretaria de Segurança Nacional (Senasp) do Ministério da Justiça, quase 1,5 milhão de unidades e insumos de proteção, entre frascos de álcool em gel, máscaras descartáveis, máscaras de libras, toucas descartáveis, aventais descartáveis, luvas descartáveis, óculos de proteção, pulverizadores, termômetros, lixeiras, sabonete líquido, além de nova remessa de 35 mil EPIs que serão distribuídos nos próximos dias. Da mesma forma, outros órgãos, como Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Superintendência Estadual Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), estão mantendo seus estoques de EPIs e insumos específicos para o combate à Covid-19, assim como os demais órgãos, reforçando com novas aquisições, de modo a manter a frente de combate à doença e continuar prestando serviços essenciais, já que estão na ponta da gerência e desenvolvimento das atividades produtivas dos setores agropecuário, industrial, incluindo a malha rodoviária, e do desenvolvimento estadual. Neste ponto, o Governo mantém em alta um esforço geral de todos os órgãos, visto que a doença ainda avança, e exige ações constantes de combate. Por este motivo, novas aquisições de insumos e EPI estão sendo realizadas para as áreas da saúde e segurança (Sesdec e Sejus), como medida de proteção dos agentes públicos e da sociedade.