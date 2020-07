Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos – Paulo Ferreira

A Senhora, KARLA DANIELLY KRAUSE DA SILVA, Proprietária de LOTE RURAL, localizado LINHA P-38, KM 04, LOTE RURAL Nº 106, GB 04, ST parecis , MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, portador do CPF- 798.483.202_10, torna publico que requereu ao COLMAMP/SEDAM em 01/07/2020, os pedidos DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE JOSE CARLOS DA SILVA CPF Nº 386.903.902-78, PARA KARLA DANIELLY KRAUSE DA SILVA CPF; 798.483.202_10 PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM REGIME SEMI-INTENSIVO em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=12º 05’ 49,9’ W= 61º 52’ 46,9’’.

KARLA DANIELLY KRAUSE DA SILVA

Proprietária