Confira a Edição 124 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Na segunda-feira (20) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 29.801

Pacientes recuperados – 18.142

Óbitos –710

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 295

Pacientes internados na Rede Privada – 85

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 52

Total de pacientes internados – 432

Testes Realizados – 104.785*

Aguardando resultados do Lacen – 1.215

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (20 de julho), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/07/2020 MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS Porto Velho 16894 9475 466 Guajará-Mirim 1895 1109 64 Ariquemes 1890 1439 33 Jaru 976 808 13 Vilhena 908 701 15 Candeias do Jamari 825 30 15 Ji-Paraná 740 478 13 São Miguel do Guaporé 745 706 9 Rolim de Moura 610 296 8 Cacoal 518 410 7 Nova Mamoré 441 243 5 Ouro Preto do Oeste 288 194 10 Pimenta Bueno 296 240 5 Itapuã do Oeste 225 129 1 Buritis 225 189 4 Alta Floresta D’Oeste 199 158 1 Machadinho D’Oeste 218 143 2 Espigão D’Oeste 155 102 4 Cujubim 150 117 4 Alto Paraíso 116 77 4 Presidente Médici 99 72 3 Pimenteiras do Oeste 90 73 1 Monte Negro 88 65 1 Campo Novo de Rondônia 79 61 3 São Francisco do Guaporé 77 64 1 Seringueiras 71 50 0 Alto Alegre dos Parecis 72 55 2 Vale do Anari 71 47 1 Cerejeiras 58 35 4 Mirante da Serra 58 56 2 Colorado do Oeste 63 58 0 Nova União 69 60 1 Theobroma 59 44 0 Rio Crespo 48 33 0 Nova Brasilândia D’Oeste 47 29 0 Governador Jorge Teixeira 45 45 0 Costa Marques 41 30 1 Alvorada D’Oeste 37 31 1 São Felipe D’Oeste 32 15 1 Urupá 35 27 0 Novo Horizonte do Oeste 32 23 1 Cabixi 34 22 0 Vale do Paraíso 30 16 1 Castanheiras 25 23 0 Santa Luzia D’Oeste 38 15 0 Chupinguaia 22 8 0 Cacaulândia 20 15 0 Teixeirópolis 11 6 0 Parecis 10 3 1 Primavera de Rondônia 6 6 0 Corumbiara 14 8 1 Ministro Andreazza 6 3 1 Rondônia 29.801 18142 710

O Sistema de Informação ( E-sus) ainda está em manutenção e, portanto, não permite a coleta de dados. A edição deste boletim foi atualizada de acordo com os dados repassados diretamente pelas secretarias municipais. Os dados que não apresentaram diferença do boletim anterior foram de municípios que não repassaram as atualizações, como por exemplo, o município de Porto Velho, que relatou somente os óbitos dos últimos dias.

*Nesta edição não foram atualizados a quantidade de testes rápidos (70.511), pois os mesmos são extraídos do E-sus, entretanto os dados referentes aos exames de RT – PCR, realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia ( Lacen ) , foram contabilizados, passando de 32.738 para 34.274.

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Em Rondônia, conforme as últimas atualizações da edição de sexta-feira (17) até hoje (20) foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS Porto Velho 0 11 Guajará-Mirim 77 4 Ariquemes 73 1 Jaru 48 0 Vilhena 72 1 Candeias do Jamari 29 2 Ji-Paraná -15 1 São Miguel do Guaporé 0 0 Rolim de Moura 58 0 Cacoal 47 1 Nova Mamoré -9 0 Ouro Preto do Oeste 3 2 Pimenta Bueno 12 0 Itapuã do Oeste 21 0 Buritis 27 0 Alta Floresta D’Oeste 16 0 Machadinho D’Oeste 41 0 Espigão D’Oeste 18 1 Cujubim 16 0 Alto Paraíso 4 0 Presidente Médici 11 0 Pimenteiras do Oeste 7 0 Monte Negro 6 0 Campo Novo de Rondônia 8 0 São Francisco do Guaporé 7 0 Seringueiras 5 0 Alto Alegre dos Parecis 9 1 Vale do Anari 9 0 Cerejeiras 0 0 Mirante da Serra 0 0 Colorado do Oeste 10 0 Nova União 16 1 Theobroma 7 0 Rio Crespo 0 0 Nova Brasilândia D’Oeste 0 0 Governador Jorge Teixeira 0 0 Costa Marques 0 0 Alvorada D’Oeste 5 0 São Felipe D’Oeste 0 0 Urupá 4 0 Novo Horizonte do Oeste 2 0 Cabixi 6 -2 Vale do Paraíso 2 0 Castanheiras 0 0 Santa Luzia D’Oeste 14 0 Chupinguaia 0 0 Cacaulândia 3 0 Teixeirópolis 0 0 Parecis 3 0 Primavera de Rondônia 0 0 Corumbiara 9 0 Ministro Andreazza 3 0 Rondônia 684 24

Para mais demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.