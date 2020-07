Piloto faz pouso de emergência em pastagem na zona rural de Migrantinópolis

Um grave acidente de trânsito ocorreu na noite deste sábado na linha 58 na altura do Km 2 de São Domingos, distrito de Costa Marques, RO.

Segundo informações o condutor do veículo Fiat Uno Vivace trafegava pela referida linha quando perdeu o controle do veículo e sofreu o capotamento.

O carro era de um amigo e estava emprestado para vítima, que neste momento estava retornando da cidade, o condutor não estava usando cinto de segurança no momento do acidente e foi arremessado para fora do carro.

A vítima foi identificada como Helessandro Rodrigues Barcelos, 37 anos, foi a óbito no local, a equipe do hospital de São Domingos compareceu no local, mas, a vitima não apresentava sinais vitais, a PM esteve no local e aguardou a chegada da Polícia Técnica de Rolim de Moura para realizar os procedimentos de praxe.

Fonte: Rondonianews

Por alex Tedeschi