Alta Floresta – Batalhão de Fronteira, cumpre mandado de prisão e prende armas de fogo e munições

Pontos de garimpo ilegal foram localizados dentro das terras indígenas 7 de Setembro e Roosevelt em Rondônia durante ações realizadas pela Polícia Federal nas últimas quinta-feira (16) e sexta-feira (17). Os trabalhos tiveram como objetivo a repressão e prevenção da extração ilegal de diamantes em áreas de preservação, além da preservação da saúde dos povos indígenas, impedindo que o novo coronavírus seja levado pelos invasores às aldeias.

Segundo a Polícia Federal, os agentes entraram na terra 7 de Setembro, localizada nos municípios de Cacoal (RO) e Espigão d’Oeste (RO) no dia 16 de julho. No local, encontraram pontos de garimpo ilegal, com vasta destruição ambiental, e oito acampamentos. Todo o material foi destruído.

Maquinários utilizados em garimpo ilegal foram inutilizados — Foto: PF/Divulgação

No dia seguinte, a ação aconteceu na TI Roosevelt, em Espigão d’Oeste, onde foi encontrada uma grande estrutura de garimpo ilegal, com dois caminhões, um trator de esteira, duas pás-carregadeiras, três motosserras, uma central de internet via satélite e dois acampamentos, além de duas espingardas. Tudo foi inutilizado no local.

De acordo com o a PF, os suspeitos teriam fugido para a mata quando perceberam a aproximação da polícia e não foram localizados.

A operação foi realizada com a participação da PF e de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que lavraram as autuações.

Vasta destruição ambiental foi encontrada em pontos de garimpo ilegal, segundo a PF — Foto: PF/Divulgação

Ação teve como objetivo reprimir e prevenir a extração ilegal de diamantes em áreas de preservação — Foto: PF/Divulgação