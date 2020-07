Urgente: corpo de bombeiros são acionados em caso de afogamento na zona rural de Rolim de Moura

Durante uma blitz realizada pela Polícia Militar de Fronteira na manhã deste sábado (18), a PM avistou um veiculo Fiat Strada que se aproximou do local onde estava os militares, o condutor do carro reduziu a velocidade quase parando e foi visto pelos policiais abaixando dentro do carro.

Ao chegar na blitz os policiais abordaram o veículo e devido terem visto o homem abaixando dentro do carro, os policiais pediram que o mesmo tirasse o sapato.

Ao tirar os sapatos, os militares encontraram um potinho pequeno 37 munições de calibre 22 que estava dentro da meia, os policias encontraram no carro vários apetrechos para caça, como redes, repelentes, produto usado para caça de macuco, ao realizar uma checagem com os dados do homem, foi constatado que o mesmo esta respondendo na justiça por porte ilegal de arma de fogo.

Diante dos fatos o homem foi conduzido para delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, e apresentado ao delegado junto com os objetos apreendidos, no carro estava a esposa e filho menor do homem.

Todos foram para delegacia, o homem recebeu voz de prisão e ficou preso, a esposa e filho foram liberados pela polícia.

Fonte: Rondonianews