Prefeito de Theobroma sofre acidente automobilístico

Na tarde deste sábado (18) de julho o prefeito de Theobroma Cláudio Santos prefeito do município de Theobroma que fica aproximadamente 28 km de Jaru, sofreu acidente de carro, próximo a fazenda codorna, zona rural do município.

De acordo com informações preliminares o prefeito estava voltando de uma pescaria com seu filho Pedro, quando de repente para evitar uma colisão entre um veículo que vinham em sentido contrário, acabou perdendo o controle do carro ,colidindo com um barranco a beira da estrada.

Segundo informações o prefeito fraturou o fêmur e o filho quebrou o braço.

Foram encaminhados para o município de Jaru para receber o atendimento adequado.

Jornal Eletrônico PortalP1