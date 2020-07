DESESPERO: Em cemitério, mulher desenterra cadáver do filho e tenta trocar a fralda

Uma atitude desesperada assustou os moradores da cidade de Garanhus, em Pernambuco. Na manhã de quinta-feira (16), uma jovem, de 22 anos, foi ao cemitério e desenterrou o corpo do filho .

A criança, sepultada há pouco mais de um mês, tinha apenas um ano quando morreu.

De acordo com um funcionário do Cemitério Parque das Rosas, a mãe carregava os restos mortais do bebê nos braços e pediu um local para poder trocar a fralda do filho.

Por causa da ocorrência, a Vigilância Sanitária, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a funerária estiveram no local para tomar as medidas cabíveis.

A jovem foi levada para um hospital local, onde foi medicada e permaneceu em observação .

Fonte: iG Último Segundo