Secretário Fernando Máximo segue respirando com ventilação mecânica em UTI, diz Sesau

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou nesta sexta-feira (17) que o secretário da pasta, Fernando Máximo, segue respirando com ajuda de ventilação mecânica. O secretário está internado em uma UTI de Porto Velho desde 10 de julho, por causa de complicações do novo coronavírus.

Segundo boletim médico, Fernando Máximo segue fazendo tratamento para a forma grave da Covid-19.

“O secretário encontra-se estável, respondendo favoravelmente as condutas propostas em acompanhamento multidisciplinar, no momento em uso de oxigênio suplementar e com programação de alta da UTI para os próximos dias”, diz o boletim da Sesau.

Vídeo em UTI

Um vídeo postado pela família de Máximo, na quarta-feira (15), mostra o secretário respirando, de forma intensa, com ajuda de ventilação mecânica na UTI.