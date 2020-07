Grupo de amigos instalam outdoor em apoio a Bolsonaro, em Alta Floresta D´Oeste Ro

Um grupo de amigos que apoia Jair Messias Bolsonaro (sem partido) instalou, nesta sexta feira (17), um outdoor na entrada da cidade de Alta Floresta D´Oeste. Painéis como este vêm sendo instalado por todo o Brasil em demonstração de apoio ao presidente da República.

Medindo 9 x 3 metros, o outdoor com a foto do presidente destaca que a democracia começa pelo respeito ao resultado das urnas. Também frisa o nome do município de Alta Floresta D´Oeste Ro.

De acordo com um dos responsáveis, a confecção e instalação do outodoor foi custeada por meio de uma vaquinha realizada no grupo de WhatsApp, composto por empresários, pecuaristas, servidores públicos e autônomos.

Cada membro do grupo, dentro de suas condições financeiras, colaborou com 20,00, 30,00, 50,00, 100,00, 200,00 e até o fechamento desta matéria já havia sido arrecadado mais de R$ 1 mil.

“Estamos apenas demonstrando nosso patriotismo e categoricamente afirmando que continuamos apoiando nosso presidente Jair Bolsonaro. Os 57 milhões de eleitores que votaram em Bolsonaro continuam firmes em apoio a ele e, diferente do que a grande mídia corrompida publica, o apoio a Bolsonoro, ao invés de diminuir, só aumenta”, enfatizou um dos membros do grupo responsável pela instalação do outdoor.

Fonte: Florestanoticias.com