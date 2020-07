Alta Floresta – Motociclista fica ferida após perder controle de moto e cair em alagado.

O corpo da escrivã da Polícia Civil de Mato Grosso, N. R. P., de 42 anos, foi encontrado na noite de quinta-feira (16), dentro de sua casa, em Cuiabá.

De acordo com as informações, a escrivã foi eletrocutada ao atender o telefone celular.

Ela estaria tomando banho quando o telefone, que estava carregando, tocou. A escrivã foi atender e acabou tocando em um fio, que estava desencapado, momento que sofreu a descarga elétrica.

A polícia foi acionada por uma vizinha, que estranhou o fato de não ver a policial e nem conseguir falar com ela. Na casa, a polícia encontrou a vítima caída, com um fio de extensão, onde o celular carregava, todo derretido e encostado na perna dela. De acordo com a polícia, ela já estaria morta há algum tempo.

A escrivã estava lotada na Delegacia de Trânsito (Deletran), mas trabalhou por muitos anos na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) com o delegado Luciano Inácio, também trabalhou na Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) e foi da Força Nacional.

Fonte: Reporter MT