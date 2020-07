Acidente envolvendo quatro veículos na BR-364 deixa três pessoas gravemente feridas em Jaru

Em Jaru – RO, na madrugada desta sexta-feira, dia 17, foi registrado um acidente envolvendo três motocicletas e um automóvel.

O fato aconteceu por volta das 5h00 e deixou três pessoas gravemente feridas.

De acordo com as informações, os veículos transitavam pela BR-364 e próximo a entrada do Laticínio Italac se envolveram na colisão.

Conforme relatos do condutor do veículo Volkswagen Gol, ele seguia para o Frigorifico Frigon, quando presenciou duas motocicletas que seguia sentido opostos colidirem a sua frente, ele então freou e acabou sendo atingido por outra motocicleta que seguia logo atrás.

Os três motociclistas sofreram diversas lesões e possíveis fraturas e foram atendidos e encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal.

A Policia Militar prestou assistência até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: Rolim Notícias