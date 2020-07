URGENTE – Avião cai na zona rural de Alta Floresta próximo ao Distrito de Izidolândia

Vendo a casa sendo destruída, Marly não pensou duas vezes encarou as chamas e a forte fumaça, conseguindo salvar seus quatro filhos que estavam dormindo.

Marly Teixeira da Conceição, teve sua casa destruída num incêndio na noite de segunda-feira, 13, no distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia; ela arriscou a vida para salvar seus filhos.

Em áudio enviado a redação do Extra de Rondônia, Marly disse que a fiação da casa era velha e tinha muita gambiarra e por isso, provavelmente aconteceu um curto-circuito e pegou fogo no telhado, e quando ela acordou as chamas haviam atingido a parede e o guarda-roupa e se espalhou rapidamente, já que o imóvel era antigo e construído em madeira.

Vendo a casa sendo destruída, Marly não pensou duas vezes encarou as chamas e a forte fumaça, conseguindo salvar seus quatro filhos que estavam dormindo. O marido de Marly trabalha numa fazenda e não estava em casa na hora do sinistro.

Fonte: Extra de Rondônia – Em Polícia