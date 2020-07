Imperdível Queima de Estoque no Atacarejo Santa Helena, é somente neste sexta e sábado

Um grande bólido, um meteoro brilhante que explode na atmosfera, foi observado no céu do Sertão de Pernambuco, na noite de quarta-feira (15). Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) – organização que cataloga e estuda meteoros vistos no País – o fenômeno ocorreu às 18h59 (horário de Brasília).

Bólidos são considerados raros e costumam ser observados cerca de oito vezes por ano no Brasil, embora um do tamanho visto nessa quarta seja ainda mais incomum. Em entrevista por telefone à Folha de Pernambuco, o astrônomo e diretor técnico da Bramon, Marcelo Zurita, explicou que as estimativas serão concluídas pela rede, mas as informações iniciais apontam para um bólido de meio metro de diâmetro, que cortou a atmosfera a uma velocidade de 20 km/s – o equivalente a 72 mil km/h.