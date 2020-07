Herbalife convida Gabriel Krause para participar do evento online hoje a noite via youtube

Evento Live The North Cowboy acontecerá no dia 10 de junho, a partir das 18 horas

A família de rodeios rondoniense se reunirá em prol do Hospital do Amor. Em razão da pandemia da Covid-19, até agora os leilões, que são a principal fonte de arrecadação do hospital que trata pacientes de câncer, não podem ser realizados.

O evento de rodeio será no dia 10 de Junho a partir das 18h, no interior do estado, com transmissão pelas plataformas digitais. Denominado Live The North Cowboy, o rodeio será realizada com toda as recomendações das autoridades sanitárias.

A frente do evento está Bruno Rafael Uchôa que destacou o formato único, este evento será uma Copa entre Marcas, onde cada marca terá seu time formado por três dos melhores competidores do Brasil.

Leandro Alves da Silva, analista de captação de recursos do hospital de amor, informou que toda a arrecadação será revertida para o Hospital.

Os organizadores destacam que a tecnologia estará à disposição de quem pretende colaborar por meio de QR CODE.

Quem pretende fazer doação de cestas básicas e outros donativos pode procurar a coordenação do leilão de cada município. As doações podem ser realizadas por depósito em conta corrente ou procurar a coordenação dos leilões beneficente de cada município, destacou Leandro.

Interessados em patrocinar o evento podem fazer com contato pelo fone (069) 9 9221-7997.

A live será transmitida na página oficial do AMAZON BULL RIDER pelo Youtube.

Quem gosta de rodeio pode acompanhar as informações nas redes sociais no endereço @amazonbullrider.

Fonte: Assessoria