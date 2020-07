Atualizada: Lotérica é alvo de furto durante a madrugada em Santa Luzia; veja o vídeo

Uma lotérica foi arrombada e furtada na madrugada desta quinta-feira (16), na cidade de Santa Luzia d’oeste/RO. Informações preliminares, é que criminosos durante a madrugada entraram pelo telhado do estabelecimento, e com acesso ao sistema de segurança e monitoramento, danificaram equipamentos e posteriormente tiveram acesso ao cofre do estabelecimento.

O valor dos prejuízos ainda não foi contabilizado, não se sabe até o momento, quanto em dinheiro foi levado. Uma equipe da polícia civil esteve no local coletando informações e dados para diligências e procedimentos de praxe.

Fonte. Rondonianews