Alta Floresta continua subindo os caos de covid-19, mais 5 casos registrados nesta quinta feira (16)

Em Nova Brasilândia (RO), nesta quinta-feira, dia 16, foi registrado mais uma morte e a suspeita e que seja por complicações causadas pela Covid-19. O óbito foi confirmado pela Secretaria de Saúde.

De acordo com as informações, trata-se de uma mulher, 54 anos, que teve falência múltiplas de órgãos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a mulher era moradora de nova Brasilândia e também estava com insuficiência respiratória.

O resultado dos exames chegam do Lacen em cinco dias. Rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. (João 11:25-26).

Fonte: Brasilândia Notícias