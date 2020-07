COVID-19: Barreira é montada na entrada de Rolim de Moura do Guaporé

Localizado à 160 quilômetros da área urbana do município de Alta Floresta D’Oeste, o Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, na zona da mata, em Rondônia, está sendo monitorado por equipes da Secretaria Municipal de Saúde. O trabalho faz parte das ações de combate ao coronavírus.

Nesta terça-feira, dia 14 de julho, uma espécie de barreira sanitária foi instalada na entrada do portal que dá acesso ao Distrito, como forma de restringir o acesso de turistas e pessoas que não fazem parte da comunidade.

A atenção ao distrito, localizado a 160 quilômetros da área urbana, intensificou após a morte por covid-19 do senhor Luciano Crispim, de 80 anos. Casado com uma indígena, Luciano morreu no dia 12 de julho. Ele era morador do distrito.

Nesta quarta-feira, dia 15 de julho, outra equipe da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhada do secretário adjunto, Sidnei Alves, de uma enfermeira da Unidade Sentinela e de agentes comunitários de saúde, se deslocaram para o distrito para realizar uma busca ativa de pessoas com sintomas da covid-19.

Manoel da Saúde Gersimar Hiuma, responsáveis pela barreira em vídeo conversou com o site Floresta Noticias e disse ao jornalista Leandro Pereira como vem sendo realizada a ação.

Fonte: Florestanoticias.com