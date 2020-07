Rondônia chega ai 16.888 curados, confira a Edição 120 – Boletim diário sobre coronavírus

Na noite desta segunda-feira (13), o governo reclassificou 38 municípios para a fase 03 e 14 para a fase 02. A nova classificação começa nesta quarta (15).

Depois das constantes mudanças no plano Todos por Rondônia do governo estadual, Rolim de Moura e outros 37 municípios foram enquadrados na fase 03 do plano de combate ao covid-19, que permite a abertura de vários setores comerciais. Essa nova fase inicia na quarta-feira (15).

No começo do mês, a portaria conjunta de nº 11 reclassificou 23 municípios, incluindo Rolim de Moura, como pertencentes à fase 01, no distanciamento social ampliado, onde apenas seria permitido a abertura de atividades consideradas essenciais por 14 dias.

A portaria foi duramente criticada por prefeitos, dentre eles, o de Rolim de Moura que afirmou “ser contra” a decisão do governador, mas que a população e os comerciantes deveriam seguir as determinações do estado.

Após reuniões por videoconferência, o Governador Marcos Rocha afirmou que faria uma manutenção nos critérios do decreto que permitiria a reclassificação dos municípios. Uma nova portaria foi anunciada no dia 08 de julho onde Rolim de Moura e outros 15 municípios foram classificados para fase 02, que permitia a abertura de diversas atividades.

No dia 09, a portaria foi retificada informando que apenas Ariquemes, Jaru e Vilhena estariam na fase 02, pois manifestaram interesse na reclassificação após publicação dos novos critérios para enquadramento nas fases, e que Rolim de Moura permaneceria na fase 01.

A partir de então, não só a população ficou confusa com a quantidade de entra e sai de fase, mas também os comerciantes que, mesmo sem saber se era para abrir ou não, correram o risco e abriram suas portas. Mesmo estando na fase 01 e com a prefeitura afirmando ser contra o decreto, mas que deveria ser seguido, o comércio permaneceu aberto, a população permaneceu nas ruas sem uma orientação clara vinda do estado ou do município.

Finalmente, na noite desta segunda-feira (13), uma nova classificação foi anunciada com a Portaria conjunta nº 14, onde definiu que Rolim de Moura, Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Novo Horizonte, Santa Luzia e outros 32 municípios estão na fase 03; e que Ji-Paraná, Nova Brasilândia, Alto Alegre, Alta Floresta e outros 10 municípios estão na fase 02. A nova classificação entra em vigor a partir desta quarta-feira (15). Nenhum município está na fase 01.

Veja a nova classificação do governo:



Fonte: Governo de Rondônia

Casos de Covid-19 em Rolim de Moura

Também nesta segunda-feira, a Secretaria municipal de saúde informou que foram confirmados 61 novos casos de covid-19 em Rolim de Moura. É o maior aumento registrado em 24 horas desde o registro do primeiro caso em 05 de abril.

No total, Rolim de Moura tem 525 casos confirmados, dos quais 285 já estão recuperados e outros 240 estão em tratamento. 06 óbitos já foram confirmados no município.

Em Rondônia

Segundo boletim estadual, Rondônia tem 27.050 casos positivos, dos quais 15.864 já estão recuperados. O estado concentra 647 óbitos em decorrência do covid-19.

Veja o que abre e o que fecha nas fases 02 e 03:

Fase 2 – distanciamento social seletivo

O que abre nessa fase:

Açougues, panificadoras, supermercados e lojas de produtos naturais

Atacadistas e distribuidoras

Serviços funerários

Hospitais, clínicas de saúde, clínicas odontológicas, laboratórios de análises clínicas e farmácias

Consultórios veterinários e pet shops

Postos de combustíveis, borracharias e lava-jatos

Oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção em geral

Serviços bancários, contábeis, lotéricas e cartórios

Restaurantes e lanchonetes localizadas em rodovias

Restaurantes e lanchonetes em geral, para retirada (drive-thru e take away) ou entrega em domicílio (delivery)

Lojas de materiais de construção, obras e serviços de engenharia

Lojas de tecidos, armarinhos e aviamento

Distribuidores e comércios de insumos na área da saúde, de aparelhos auditivos e óticas

Hotéis e hospedarias

Segurança privada e de valores, transportes, logística e indústrias

Comércio de produtos agropecuários e atividades agropecuárias

Lavanderias, controle de pragas e sanitização

Outras atividades varejistas com sistema de retirada ( drive-thru e take away) e entrega em domicílio (delivery)

Escritório de advocacia

Vistorias veiculares mediante agendamento.

Corretoras de imóveis e de seguros

Concessionárias e vistorias veiculares; concessionárias, locadoras, garagens e vistorias veiculares

Restaurantes, lanchonetes, sorveterias e afins para consumo no local

Academias de esportes de todas as modalidades

Shopping centers e galerias

Livrarias e papelarias

Lojas de confecções e sapatarias

Lojas de eletrodomésticos, móveis e utensílios

Lojas de equipamentos de informática e de instrumentos musicais

Relojoarias, acessórios pessoais e afins

Lojas de máquinas e implementos agrícolas

Centro de formação de condutores e despachantes; centro de formação de condutores despachantes, emplacadoras e congêneres

Salões de beleza e barbearias

Atividades religiosas presenciais

Pesca esportiva

Comércio de insumos de estética e produtos de salão de beleza

Fase 3 – abertura comercial seletiva

O que NÃO PODE abrir nessa fase:

Casas de show, bares e boates

Eventos com mais de 10 (dez) pessoas

Cinemas e teatros

Balneários e clubes recreativos

Cursos e afins para pessoas com menos de 18 anos

Cursos profissionalizantes e capacitações em instituições públicas

Cursos e afins com mais de 10 pessoas.

Clique aqui e veja a nova reclassificação.

Com Informações TribunaTop