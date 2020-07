Pedido de licenças de aquicultura de Cleonice Fermiano

A Senhora, CLEONICE FERMIANO, Proprietária de um imóvel rural localizado LINHA P-32, KM 03, SÍTIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ASSENTAMENTO CHEQUEVARA , MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, portador do CPF- 695.333.502-53, torna público que requereu ao COLMAMP/SEDAM em 14/07/2020, os pedidos DE LICENÇA PREVIA, e LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM REGIME SEMI EXTENSIVO em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=12º 09’ 23,2’ W= 61º 50’ 32,0’’.

CLEONICE FERMIANO

Proprietária