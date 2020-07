Casamento drive-in: Casal inova e realiza cerimônia com convidados dentro de carros em Ouro Preto

Camila Manvailer e Robson Scheidegger de Castro disseram sim no último fim de semana em Ouro Preto do Oeste (RO).

Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas, para evitar qualquer tipo de aglomeração, precisaram adiar eventos, viagens e festas. Mas alguns, ousando na criatividade, e por amor, não abandonaram as comemorações, sem deixar os cuidados com a saúde de lado. Camila Manvailer, de 29 anos, e Robson Scheidegger de Castro, de 37, decidiram inovar e se casaram no último fim de semana com uma cerimônia no sistema drive-in.

O casal se conheceu no início do ano passado. Robson morava em Ouro Preto do Oeste e Camila em Porto Velho. O planejamento do cerimônia de casamento, segundo a noiva, sempre foi algo presente para o casal.

Com um evento para 250 pessoas, a data do casamento foi marcada para 11 de abril. No entanto, com a pandemia, Camila conta que teve que adiar o sonho de se casar.

“Decidimos esperar, mas o tempo foi passando e as coisas não melhoraram, então resolvemos que nos casaríamos apenas no civil”.



Foto: Reprodução – Balioni Eventos/Facebook

Porém, a noiva conta que a cerimônia era algo muito importante para o casal, e para ajudá-la nesse momento único, um amigo deu a ideia de inovar no casamento e driblar a pandemia.

“Recebi um vídeo que mostrava um casamento no estilo de drive-in e achei interessante. Foi quando decidimos fazer assim também”.

Dentro dos carros, ficaram os padrinhos e família do noivos, pai, mãe e irmãos. Camila disse que a cerimônia, diante dessa nova realidade causada pela pandemia do novo coronavírus, foi surpreendente.

“Desde que vi o vídeo eu já sabia que ia ficar bom, mas foi mais do que imaginei. Os padrinhos e a minha família amaram muito, disseram que foi uma experiência única”, conta.

