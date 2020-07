URGENTE: Jovem desaparece após cair no rio Conceição durante pescaria em São Francisco

Um jovem de 22 anos desapareceu no rio Conceição após cair do barco onde pescava com amigos na manhã desta segunda-feira, dia 13.

A tragédia aconteceu por volta das 12h00, conforme as informações um grupo com quatro pessoas pescavam no rio Conceição, onde testemunhas relatam que o jovem teria caído do barco e desaparecido após se afogar.

Um dos amigos ainda chegou a pular na água para tentar salvar o amigo, mas infelizmente quase se afogou também e por sorte foi salvo por outro pescador.

A Polícia Militar está no local e aguarda Perícia Técnica e Bombeiros Militares para as buscas.

Fonte: Portal Guaporé