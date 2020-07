DESESPERO: Mulher ameaça se jogar da ponte do rio Madeira

Uma mulher de 35 anos foi assaltada na manhã deste domingo (12) e teve uma motocicleta roubada enquanto trafegava pela linha P-50, nas proximidades do Km 19, próximo à Vila Marcão, zona rural de Alta em Alta Floresta D´Oeste (RO). A vítima estava acompanhada da filha.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher e a filha, trafegavam, sentido Vila Marcão, quando

no término do asfalto a vítima reduziu a velocidade de sua motocicleta uma HONDA/CG150 FAN, Placa NPM4053 de cor vermelha, e foi alcançada pelos dois homens que apontaram uma arma de fogo tipo revólver, dando ordem de parada. A mulher perdeu o equilíbrio e caiu ao solo, momento em que um dos homens se apossou da motocicleta e com o comparsa retornaram sentido Alta floresta D’Oeste.

A vítima informou a Policia Militar que eram dois homens magros, sendo um moreno e outro branco, trajando camisetas de cor laranja e verde, e que os dois estavam parados em frente a entrada da Linha 60 e logo começaram a segui-la.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas linhas vicinais do Município onde os assaltantes tomaram rumo, porém, não obtiveram êxito na localização dos mesmos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta.

