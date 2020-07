Vacina contra câncer está pronta pra testes em humanos

Meus amigos, muitos me cobram uma posição a respeito da possibilidade de disputar uma reeleição. Confesso que fiquei em dúvida por algum tempo sobre qual decisão tomar. Entretanto, antes de decidir fiz uma reflexão: assumi o mandato no período em que a sociedade cobrava uma gestão transparente e honesta. Graças a Deus, essa meta eu alcancei, honestidade e transparência foi um dos legados que deixarei. Minha gestão assumiu em 01/01/2017, juntamente com meu amigo Edmar Boldt, com 15 (quinze) dias de gestão perdemos esse grande político, isso abalou toda a equipe. Tivemos que levantar a cabeça e seguir em frente.

Durante esse mandato, tentei cumprir o máximo do que foi proposto quando visitei cada eleitor no período eleitoral, obtive êxito em vários, porém também não consegui cumprir alguns. Mas pode ter certeza que não consegui cumprir tudo por falta de vontade, mas sim por dificuldades que a coisa pública nos impõe. E bota dificuldade nisso.

Sofri uma perseguição implacável durante o mandato, foram utilizadas todas as formas para tentar me incriminar e me tirar do cargo. Quando coloquei para rodar o melhor transporte escolar que essa cidade já viu, como troca recebi um processo sem fundamento que causará marcas profundas na minha história. Tenho certeza que a justiça fará sua parte e me tirará essa marca, pois quem é do município sabe que tivemos o melhor transporte escolar que já se viu por aqui naquele ano, apesar de ter custado minha biografia.

Veio a eleição novamente, a sociedade resolveu eleger novos deputados e senadores, os quais possuem uma nova forma de trabalhar. Emendas que antes vinham aos municípios em milhões, agora vem em miseráveis mil reais. Não cabe a mim avaliar se estão certos ou errados, o que posso dizer é que Alta Floresta D`Oeste perdeu muito a capacidade de investimento advindas de recursos de parlamentares.

Acredito severamente que merecemos um representante de verdade na câmara federal e, principalmente, na assembleia legislativa estadual, capaz de apoiar o prefeito e destinar seu tempo e recurso exclusivamente para nosso município. Infelizmente, não tivemos nesses anos, mas acredito que ainda teremos.

Alta Floresta está bonita, e assim que deve ser. Fizemos o possível e o impossível para manter nosso funcionalismo recebendo em dia, melhoramos algumas gratificações como insalubridade, adicional noturno, gratificação de deslocamento, entre outras.

Tivemos o grande desafio em manter a extensa malha rural transitável, investimos na roupagem da cidade, com uma praça mais elegante, bandeira e portal que dão orgulho a nosso povo. Caso não saiba, ainda plantamos vários pés de ipê na entrada e no meio da cidade, daqui uns 2 (dois) anos teremos orgulho da linda paisagem que teremos.

Fizemos asfaltos no bairro Princesa Izabel, inauguramos escola, quadra de grama e cimento na praça, estacionamento na avenida Brasil, melhoramos a qualidade da agua servida ao contribuinte, entre outras.

Não consegui terminar as creches, pois são recursos da União através do programa PAC 2, os quais estão com os recursos indisponível há vários anos. Porém, tive a coragem de destinar o prédio da prefeitura para transformar em creche e abrigar todas as crianças que estavam na lista de espera. Coloquei ainda R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) reais de recurso próprio para tentar terminar uma das creches ainda esse ano.

Ainda vamos concluir muitos projetos até o fim desse ano, mas preciso desde já decidir. Então tenho orgulho em dizer, me entreguei todos os dias desse mandato a esse município, fiz o meu melhor, mas preciso dar espaço à uma nova gestão. Acredito fielmente que a alternância no poder é boa para o município, pessoas com outras ideias, com métodos diferentes. A exemplo, procurei investir muito na saúde, para que não faltasse o básico que é o medicamento a quem precisa. Já meu antecessor buscava investir em outras áreas.

Espero que o próximo gestor tenha mais sorte com a bancada estadual e federal, pois a cidade merece e precisa.

Quanto a mim, voltarei a cuidar de minhas lojas, já dei minha parcela de contribuição ao município como gestor, quem sabe no futuro posso colocar meu nome a apreciação novamente, mas agora não.

Quero agradecer a minha equipe, a minha família e a todos os munícipes que são do bem e ajudaram a melhorar nossa cidade. Um agradecimento especial a família de meu amigo Edmar, o qual fez muita falta no nosso mandato, imagino o quanto fez no seio familiar.

Agradeço também ao ex deputado Luiz Claudio que foi sim, enquanto deputado federal, um verdadeiro parceiro a nosso município. No mais, meu muito obrigado e até breve. De seu amigo para sempre, que tanto ama esse povo altaflorestense.

Carlos Borges da Silva

Prefeito de Alta Floresta D`Oeste

Fonte: Florestanoticias.com