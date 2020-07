Atualizada: Alta Floresta – Homem entra em Rio para se refrescar e morre afogado

O que era para ser um momento de lazer se transformou em tragédia no último domingo 05 de julho em um pesqueiro na zona rural de Campos de Júlio (MT).

Um casal de namorados da cidade de Sapezal (MT), decidiu passar o final de semana na Fazenda Santo Antônio, local onde trabalha a mãe do namorado e seu padrasto.

No domingo pela manhã decidiram ir a um pesqueiro no Rio Juruena, no momento do inesperado o rapaz estava nadando a aproximadamente 70 metros da margem do rio quando começou a se afogar, sua mãe e sua namorada pularam no rio para tentar salvá-lo, a mãe conseguiu alcançar o seu filho a uns 180 metros da beira do rio e voltaram para as margens já a namorada do rapaz não conseguiu voltar, foi levada pela correnteza.

O padrasto do jovem que foi salvo não sabia nadar, mas tentou acompanhar pelo barranco e conseguiu presenciar o momento que a jovem sumiu nas águas sem poder fazer nada.

Imediatamente uma pessoa que se encontrava no local foi até a sede da fazenda Santo Antônio e comunicou o fato a Polícia Civil de Campos de Júlio, que posteriormente acionou o corpo de bombeiros de Campo Novo do Parecis para atender a ocorrência.

As buscas iniciaram ainda na tarde de domingo, os militares do corpo de bombeiros procuraram até o início da noite, mas não lograram êxito na localização, eles pernoitaram em Campos de Júlio e reiniciaram as buscas na manhã desta segunda-feira 06 de julho onde após uma intensa procura conseguiu localizar o corpo da jovem. A vítima de afogamento trata-se de uma menor de idade de 17 anos identificada como Neidia Taysa Barbosa Liberato. A Polícia Civil de Campos de Júlio investiga o caso.

