Governo confirma que secretário Fernando Máximo está na UTI

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou na noite desta sexta-feira (10) que o titular da pasta, Fernando Máximo foi transferido durante o dia para uma UTI. Ele está com Coronavírus.

A informação já circulava desde cedo mas foi negada pela assessoria de imprensa. Na parte da noite os rumores aumentaram e a Sesau teve que confirmar a notícia. “Secretário de Saúde Fernando Máximo é transferido à UTI em Porto Velho na tarde desta sexta (10/07). O mesmo testou positivo para Coronavírus , já estava tomando antibióticos e soro por via venosa e vinha apresentando falta de ar. O quadro é estável”, diz uma nota nas redes sociais.

O RONDONIAGORA apurou que o secretário está no Hospital 9 de Julho.

Na última terça-feira (7) ele usou as redes sociais pela última vez, quando anunciou que estava contaminado com a doença. Máximo disse que iria trabalhar em home office e que havia iniciado tratamento com Cloroquina. “Chegou a hora de cuidar também da minha saúde, testei positivo para Coronavírus. Com fé em Deus, em breve estarei recuperado e de volta ao front de batalha para cuidar da saúde do nosso povo. Por enquanto, trabalhando em casa nas orientações, nos planejamentos..”.