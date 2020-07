TRÁGICO: Servidor do Tribunal de Justiça de Rondônia morre após cair do 2° andar de prédio

Vítima ficou apenas com a cabeça para fora da terra, mas foi socorrida consciente

Um trabalhador de 62 anos ficou soterrado na tarde desta quarta-feira (8) após um deslizamento de terra em uma construção civil em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi socorrido com vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ficou apenas com a cabeça para fora, mas respirando. Ele foi levado consciente para o Hospital Regional de Betim, na mesma região.

O helicóptero Arcanjo da corporação e cães foram acionados para auxiliar na ocorrência, e uma ambulância do Samu também foi chamada no local, pois, a princípio, os militares achavam que havia mais uma pessoa soterrada, com base no relato de populares. No entanto, a informação foi desmentida.

As causas do acidente, que aconteceu na rua Geraldo Nassif Salomão, no Centro da cidade, ainda são desconhecidas.

Atualizada às 19h12

Fonte: otempo.com.br/