Confira as super ofertas do Atacarejo Santa Helena validos de 09 a 13 de julho

Presos estão indignados com o assassinato da idosa que prestava serviços assistências no presídio de Colorado.

No fim da tarde desta quinta-feira, 09 de julho, o Vilhena Notícias recebeu confirmações de que o detento Nilmar dos Santos, suspeito de matar o casal de dentistas Dionelia Giacometti e Eldon Mai, deu entrada no pronto-socorro do hospital municipal de Colorado do Oeste na noite de quarta-feira, 8 de julho, com graves lesões na região das costelas.

Várias fotos das lesões do Nilmar e uma foto dele estão circulando em várias redes sociais, pessoas próximas aos acontecimentos confirmaram que as fotos são realmente de Nilmar, e que ele estaria “prometido” de morte dentro da cadeia de Colorado do Oeste.

Apesar da extensão das lesões, o preso disse que caiu da cama e se feriu. Ele precisou ser levado para Cerejeiras, pois o aparelho de raio-x está quebrado na cidade de Colorado do Oeste.

Nilmar estaria dividindo a cela com outros dois detentos, segundo informou o diretor da unidade. Um boletim de ocorrência informando o acidente com o preso foi registrado na Polícia Civil.

Nilmar foi preso em Vilhena na terça-feira, 7, quando tentava deixar Rondônia com destino ao estado do Mato Grosso. Ele permaneceu preso na Casa de Detenção de Vilhena até está quarta-feira, quando foi transferido para a Cadeia Pública do município do município vizinho, onde o caso de duplo homicídio é investigado. A esposa de Nilmar, Francineia Costa de Oliveira, também foi presa por suspeita de participação no crime de latrocínio.

IDOSA ASSASSINADA ATUOU NA CADEIA PÚBLICA

A reportagem apurou que Dionelia Giacometti, de 74 anos, prestou até recentemente serviços de dentista na cadeia onde Nilmar dos Santos está preso. A idosa tinha admiração e a estima de todos.

O diretor Luciandro Cardoso confirmou que Dionelia trabalhou, pela Prefeitura de Colorado, na unidade prisional.

PASSAGEM

Nilmar e sua esposa tiveram passagem pela polícia em 2012 por envolvimento numa ocorrência de prisão por tráfico de drogas na cidade Guarajá Mirim.

Fonte: Vilhenanoticias