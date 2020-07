Rolim de Moura- Suspeito fingindo ser cliente entra em padaria e saca arma de fogo anunciando assalto

Amigos, familiares, conhecidos e colegas de profissão prestaram as últimas homenagens a Sidney dos Reis, durante cortejo fúnebre, realizado na manhã desta terça-feira (07), no município de Alta Floresta do Oeste/RO.

O velório foi feito parte em Rolim de Moura, onde foram realizadas as homenagens póstumas e outra parte, o cortejo fúnebre que foi escoltado até Alta Floresta d’ Oeste pelo GAPE – Grupo de Ações Penitenciárias, com direito a honras militares.

Sidney dos Reis veio a óbito, após sofrer um grave acidente durante a noite do último domingo (05), na RO-010, entre as linhas 168 e 172, zona rural de Rolim de Moura.

O Policial conduzia uma motocicleta NC 750 e seguia pela rodovia estadual sentido a Rolim de Moura quando colidiu frontalmente com um automóvel, que efetuava uma manobra para adentrar em sua propriedade.

Após o forte impacto, dois ocupantes da moto foram projetados ao solo, onde permaneceram até a chegada do Resgate do Corpo de Bombeiros e foram socorridas com urgência até o pronto-socorro com múltiplas fraturas pelo corpo. Após dar entrada no Hospital Municipal, o Policial Penal foi estabilizado pela equipe médica e ainda chegou a ser transferido para uma unidade hospitalar em Cacoal, onde acabou não resistindo.

Sidney dos Reis era servidor da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, lotado na Casa de Detenção de Rolim de Moura. Também foi professor na Universidade Federal de Rondônia – UNIR e Faculdade São Paulo – FSP.

“Se fosse para resumi-lo em poucas palavras eu diria: um ser extremamente simples, companheiro, leal e muito justo! Dotado te extrema inteligência e perseverança! Valorizava a riqueza que habita nas coisas mais simples do mundo, dentre elas a verdadeira amizade e respeito ao próximo. Motociclista, membro do moto grupo ‘Estradeiros de Rondônia’, eternamente lembrado e admirado por todos os amantes das duas rodas”, relatos do Policial Penal e colega de serviço, Gilmar Feitosa.

Assista ao vídeo

FONTE: ALERTA ROLIM