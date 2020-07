Estado de Rondônia registra 56% de pessoas recuperadas da Covid-19

Mais da metade das pessoas que tiveram resultado positivo para Covid-19 foram curadas. A informação faz parte dos dados divulgados nesta terça-feira (7), pelo governo de Rondônia, que apresenta o Estado com 56% de casos curados. São 13.671 pessoas que enfrentaram a doença e pouco a pouco retornam à sua rotina diária.

Boa notícia também para os moradores de São Miguel do Guaporé, que sofreu um surto da doença há cerca de um mês, registra 718 casos confirmados, mas 689 pessoas curadas, ou seja, 96% dos casos superados.

No município de Ariquemes, 75% dos casos foram curados e mesmo Porto Velho, que registrou, na terça-feira, 14.727 casos confirmados da doença, 7.121 destas pessoas já estão curadas, ou seja, 48% da população infectada.

Para Ana Flora Gerhardt, diretora geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), os números, recebidos dos municípios no Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) trabalhados e publicados, demonstram que aos poucos a população de Rondônia está vencendo a batalha. “Ainda temos muito o que caminhar. Precisamos muito da contribuição da comunidade no enfrentamento à Covid-19, mantendo o isolamento social, adotando práticas de higienização, como lavagem das mãos, utilização do álcool em gel e respeitando o distanciamento, mas alcançar o registro de cura de mais da metade dos acometidos, aumenta a esperança de que juntos, cada um fazendo sua parte, venceremos esse vírus”, pontua a diretora.

Após 110 dias de combate à Covid-19, o estado de Rondônia registra 24.563 casos, apresentando diferença tanto na rapidez da propagação e consequente número de casos, quanto no enfrentamento. O município de Parecis, por exemplo, foi o último a registrar caso positivo de coronavírus. Passou mais de 60 dias sem registros da doença.

100% DE CURA

Em Rondônia há municípios que há mais de 20 dias estabilizaram as transmissões com registro de 100% de cura, como Urupá, com cura dos 26 casos confirmados, Cacaulândia, que registrou 15 casos, mas todos os pacientes também estão curados, Vale do Paraíso, que registrou 15 casos e todos foram curados, Primavera de Rondônia, com cura dos cinco positivados e Ministro Andreazza, com registro de quatro casos e cura de todos os pacientes infectados.