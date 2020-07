DECOLOU: Deputado Jean Oliveira é levado para São Paulo

Jean Oliveira, segundo um amigo da família, não é diabético nem cardíaco, mas tem problemas respiratórios . Isso acabou exigindo atenção maior dos médicos que vieram busca-lo

O deputado estadual Jean Oliveira foi levado para O hospital Albert Einstein, em São Paulo, por

volta de meio dia desta quarta-feira (08).

A equipe médica, que chegou em Porto Velho na tarde de ontem , avaliou o quadro clínico do deputado e esperou melhorar a oxigenação do sangue para poder fazer o transporte. Como Jean apresentou melhora hoje pela manhã, o deslocamento pode ser realizado.

