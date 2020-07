Alta Floresta – Policia Militar Ambiental flagra homens armados em Terra Indígena

O flagrante aconteceu na manhã desta quarta-feira (08), em um carreador que dá acesso à terra indígena Massaco, trecho localizado na Linha 95, km 6,5, zona rural em Alta Floresta (RO).

A Polícia Militar Ambiental do 2º pelotão de Alta Floresta D´Oeste (RO), em apoio a fiscalização do ICMBio, abordaram dois homens I.P.B 53 e R.B de 52 anos, com eles foram encontradas duas espingardas, sendo um rifle de cal. 22 e 54 munições e outra de calibre 28 intactos.

Os dois receberam voz de prisão por “Posse irregular de arma de fogo de uso permitido”, pois, disseram aos militares não possuir registro das armas.

Diante dos fatos a Policia Militar Ambiental conduziu os 02 homens, com o armamento apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta para as providências cabíveis.

