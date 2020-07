Alta Floresta passa pra fase 2, confira a lista dos municípios em Rondônia

A Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, em Rondônia, suspendeu as atividades nesta terça-feira, dia 7, para desinfecção do prédio. A medida foi tomada após um servidor testar positivo para o novo coronavírus.

A informação foi confirmada após divulgação do Ato da Presidência n° 12 /2020, no portal da Casa de Leis.

Na decisão, os servidores da Câmara de Vereadores que estavam trabalhando em escala de plantão, “deverão permanecer em suas residências evitando o máximo suas saídas desnecessárias”.

Devido a Câmara Municipal está passando por recesso legislativo facilitou que essa decisão ter sido tomada.

A Casa deve ficar fechada no período de 8 a 13 de julho de 2020 para limpeza e desinfecção de todos os ambientes. As atividades normais retornam no dia 14 de julho, mantidas as determinações constantes do Ato nº 10/2020.

O servidor que está com o Covid-19 já está em quarentena e em tratamento e passa bem e sem sintomas.

Os servidores estão de sobreaviso durante o período, caso seja necessário o comparecimento ao órgão.

Fonte: Florestanoticias.com