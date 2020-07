Urgente: Com 70% dos pulmões comprometidos, Deputado Jean Oliveira vai para UTI

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB) está internado com COVID-19 e com 70% dos pulmões comprometidos e nesta noite foi para UTI

O parlamentar estava se recuperando da doença em casa e foi ao hospital para fazer exames de raio-x do pulmão e acabou ficando internado às pressas e está respirando com ajuda de balão de oxigênio.

Ele está no seu terceiro mandato, mas antes foi vereador por Porto Velho por dois anos.

PREOCUPADO COM A COVID-19

No final dia 24 de junho na tribuna da Assembleia Legislativa, Oliveira chamou atenção do Governo do Estado quanto ao maior cuidado no enfrentamento da pandemia Ele elencou duas situações para exemplificar seu alerta.

A primeira foi quando informou que recebeu denúncia de que os lençóis de cama dos hospitais onde estão os contaminados da covid-19, estavam sendo lavados, tratados, da mesma forma e no mesmo ambiente dos pacientes contaminados por outras doenças.

“O Estado precisa tomar cuidado com isso. Do mesmo jeito que tem alas isoladas para se tratar pacientes com a covid-19; os insumos, as roupas, os lençóis, precisam ser lavados, tratados, também em lugares apropriados e separados dos demais. Então vai aqui uma denúncia para que o governo tome a devidas providencias”, avisou o deputado.

A segunda situação abordada pelo parlamentar diz respeito a outra denúncia recebida. Essa veio de um agente penitenciário que, na sequência, veio a óbito. Ele não estava se sentindo bem, havia solicitado ajuda da Secretaria de Justiça para fazer o exame da covid-19 e não obteve o apoio solicitado.

“Não é possível que nessa altura do campeonato a Secretaria de Justiça, não trate nem dos profissionais, imagine dos presos que o Estado tem responsabilidade pela segurança e saúde dessas pessoas.

Fonte: Rondonoticias