Rondônia chega a 24.563 casos confira,Edição 113 – Boletim diário sobre coronavírus

O secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, anunciou no fim da manhã desta terça-feira (7) que testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo próprio secretário através de suas redes sociais.

“Chegou a hora de cuidar também da minha saúde, testei positivo para coronavírus. Com fé em Deus, em breve estarei recuperado e de volta ao front de batalha para cuidar da saúde do nosso povo. Por enquanto, trabalhando em casa nas orientações, nos planejamentos”, escreveu.

Em um vídeo postado no Instagram, Máximo afirmou estar bem clinicamente, mas falou com uma respiração ofegante durante toda a gravação (assista abaixo).

No mesmo vídeo, o secretário de saúde destacou os bons resultados das ações do estado no combate da pandemia de Covid-19 e também sobre a cura de alguns pacientes no Hospital de Campanha, em Porto Velho.

O secretário disse já estar tomando medicamentos para tratar o coronavírus e, enquanto se trata nos próximos dias, vai sair da linha de frente do combate à Covid-19 e ficará isolado em casa.

“Ficarei aqui de casa desenvolvendo projetos. Também vou aproveitar para responder dúvidas [de internautas] sobre a doença”, disse.

Evento com governador

No último sábado (4), Fernando Máximo participou de uma testagem rápida feita no modo ‘drive-thru’ na frente do Palácio do Governo de Rondônia. Na ocasião, 261 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19.

O governador Marcos Rocha acompanhou o secretário no drive-thru, mas os dois usaram máscaras. Rocha chegou a entregar medicamentos pessoalmente para moradores diagnosticados com coronavírus.

Fonte: G1 RO